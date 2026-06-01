Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bandenbetrug - Fahndung nach Tätern

Lippstadt (ots)

Am 16. April 2026 wurde eine 88-jährige Seniorin in Lippstadt Opfer eines sogenannten Schockanrufs. In dem Telefonat wurde ihr vorgetäuscht, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Um angebliche rechtliche Konsequenzen abzuwenden, wurden die Geschädigten zur Zahlung hoher Geldbeträge aufgefordert.

Dieser Forderung kam sie nach und übergab das Bargeld in ihrer Wohnung an vermeintliche Polizeibeamte.

Noch am selben Tag ereignete sich in Lippstadt eine weitere Tat mit demselben Vorgehen.

Die Polizei geht davon aus, dass möglicherweise dieselben Tatverdächtigen beteiligt waren.

Der erste Tatverdächtige wird als männlich, etwa 40 bis 50 Jahre alt und von kräftiger Statur beschrieben. Er soll vermutlich eine Glatze sowie einen Vollbart getragen haben. Zur Tatzeit war er mit einem orangenen T-Shirt, einer schwarzen Weste, einer schwarzen Kappe und einer kurzen blauen Hose bekleidet. Zudem soll er einen russischen Akzent gehabt haben.

Der zweite Tatverdächtige wird ebenfalls als männlich und kräftig beschrieben. Er soll eine Glatze getragen haben und mit einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Weste sowie einer Sonnenbrille bekleidet gewesen sein. Auch bei ihm wurde ein russischer Sprachgebrauch festgestellt.

Die Polizei veröffentlicht im Rahmen der Fahndung Bilder der Tatverdächtigen und bittet die Bevölkerung um Hinweise zu deren Identität. Hinweise nimmt die Polizei Soest entgegen.

Hier der Link zur Fahndung: https://polizei.nrw/fahndung/205178

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