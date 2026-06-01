Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizei sucht Zeugen für Zusammenstoß von zwei E-Scootern

Soest (ots)

Am 28.05.26 kam es um etwa 15:25 Uhr zu einem Zusammenstoß von zwei E-Scooter-Fahrern auf der Einmündung vom Graf-Götz-Weg auf den Klusenerweg in Soest, bei welchem ein 15-Jähriger leicht verletzt wurde. Auch der andere Beteiligte, ein junger Mann mit kurzen blonden Haaren auf einem E-Scooter mit auffälligen roten Bremskabeln, kam dabei zu Fall. Dieser entfernte sich jedoch direkt nach dem Unfall unerkannt vom Unfallort. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zu dem unbekannten Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter 02921-91000 zu melden oder die nächstgelegene Polizeiwache aufzusuchen.

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