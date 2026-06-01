Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sachbeschädigung und besonders schwerer Diebstahl an Automatenkiosk - Tatverdächtige ermittelt

Soest (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (31. Mai 2026) wurde die Polizei gegen 06:47 Uhr zu einem Automatenkiosk am Brüdertor in Soest gerufen. Zeugen hatten Beschädigungen an mehreren Snackautomaten festgestellt.

Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeikräfte fest, dass die Scheiben von zwei Snackautomaten eingeschlagen bzw. eingetreten worden waren. Nach ersten Erkenntnissen wurden aus den beschädigten Automaten Süßwaren entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen Polizeibeamte am Bahnhofsvorplatz in Soest auf eine Gruppe von sechs Personen, die als Tatverdächtige in Betracht kommen. Dabei handelt es sich um einen 20-jährigen Iraker aus Lippstadt, einen 22-jährigen Syrer aus Lippstadt, eine 21-jährige deutsche Staatsangehörige aus Arnsberg, einen 17-jährigen Iraker aus Wadersloh, einen 16-jährigen Jugendlichen aus Lippstadt sowie einen 16-jährigen Iraker aus Paderborn.

Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie eine Gruppe Jugendlicher vom Bereich der beschädigten Automaten in Richtung Bahnhof lief. Zudem konnte er einen der Tatverdächtigen videografieren.

Bei einem der Beschuldigten stellten die Beamten eine frische Verletzung an der Hand fest. Im Rahmen der Personalienfeststellung legte der 17-jährige Tatverdächtige aus Wadersloh ein gefälschtes Ausweisdokument vor. Gegen ihn wurde deshalb zusätzlich ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls und zur Sachbeschädigung dauern an. Die Auswertung möglicher Videoaufzeichnungen sowie die kriminaltechnische Untersuchung der gesicherten Spuren sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

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