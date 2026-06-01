PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sachbeschädigung und besonders schwerer Diebstahl an Automatenkiosk - Tatverdächtige ermittelt

Soest (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (31. Mai 2026) wurde die Polizei gegen 06:47 Uhr zu einem Automatenkiosk am Brüdertor in Soest gerufen. Zeugen hatten Beschädigungen an mehreren Snackautomaten festgestellt.

Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeikräfte fest, dass die Scheiben von zwei Snackautomaten eingeschlagen bzw. eingetreten worden waren. Nach ersten Erkenntnissen wurden aus den beschädigten Automaten Süßwaren entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen Polizeibeamte am Bahnhofsvorplatz in Soest auf eine Gruppe von sechs Personen, die als Tatverdächtige in Betracht kommen. Dabei handelt es sich um einen 20-jährigen Iraker aus Lippstadt, einen 22-jährigen Syrer aus Lippstadt, eine 21-jährige deutsche Staatsangehörige aus Arnsberg, einen 17-jährigen Iraker aus Wadersloh, einen 16-jährigen Jugendlichen aus Lippstadt sowie einen 16-jährigen Iraker aus Paderborn.

Ein Zeuge hatte zuvor beobachtet, wie eine Gruppe Jugendlicher vom Bereich der beschädigten Automaten in Richtung Bahnhof lief. Zudem konnte er einen der Tatverdächtigen videografieren.

Bei einem der Beschuldigten stellten die Beamten eine frische Verletzung an der Hand fest. Im Rahmen der Personalienfeststellung legte der 17-jährige Tatverdächtige aus Wadersloh ein gefälschtes Ausweisdokument vor. Gegen ihn wurde deshalb zusätzlich ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet.

Die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls und zur Sachbeschädigung dauern an. Die Auswertung möglicher Videoaufzeichnungen sowie die kriminaltechnische Untersuchung der gesicherten Spuren sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 31.05.2026 – 07:57

    POL-SO: Anröchte - Drei Festnahmen nach mehreren Ladendiebstählen

    Anröchte (ots) - Am 30.05.2026 fielen einem Drogeriemarkt in Anröchte nachmittags gegen 14:30 Uhr drei Personen auf, die offensichtlich zahlreiche Artikel entwendet hatten. Nach dem Diebstahl flüchteten die Personen mit einem Pkw zunächt in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später fiel das Fahrzeug bei einem Drogeriemarkt in Warstein auf und entfernte sich dann in ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 09:52

    POL-SO: Bewohner stirbt nach Wohnungsbrand

    Werl (ots) - In der Nacht von Freitag, 29.05.2026 auf Samstag, 30.05.2026 wurde ein 62-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Walburgisstraße in Werl bei einem Wohnungsbrand tödlich verletzt. Der Bewohner konnte zunächst durch die Feuerwehr schwer verletzt aus der Wohnung gerettet werden, überlebte seine schweren Brandverletzungen nach einem Hubschraubertransport in eine Spezialklinik aber nicht. Die ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 08:40

    POL-SO: Unbekannte Täter entwenden Werkzeug aus Firmentransporter

    Geseke (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Ehringhauser Straße in Geseke ein Transporter eines Handwerksbetriebs aufgebrochen. Nachdem die unbekannten Tatverdächtigen das Schloss am Heck des Fahrzeugs aufgestochen und sich so Zutritt zum Innenraum verschafft hatten, wurde eine Vielzahl an Arbeitsgeräten und Akkus entwendet. Die genaue ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren