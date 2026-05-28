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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unbekannte Täter entwenden Werkzeug aus Firmentransporter

Geseke (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Ehringhauser Straße in Geseke ein Transporter eines Handwerksbetriebs aufgebrochen. Nachdem die unbekannten Tatverdächtigen das Schloss am Heck des Fahrzeugs aufgestochen und sich so Zutritt zum Innenraum verschafft hatten, wurde eine Vielzahl an Arbeitsgeräten und Akkus entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ehringhauser Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02942/91000 zu melden oder die nächstgelegene Polizeiwache aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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