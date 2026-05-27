Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Wohnhaus - Bargeld und Uhrensammlung entwendet

Warstein (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen dem 20. Mai und dem 26. Mai 2026 in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schubertstraße in Warstein eingebrochen.

Der Sohn der Hauseigentümer stellte am Dienstagmittag die durchwühlten Räume fest und informierte die Polizei. Die Bewohner befanden sich zur Tatzeit im Urlaub. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter vermutlich über ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Hauses Zugang zur Erdgeschosswohnung. Hierzu wurde offenbar ein auf der Terrasse befindlicher Stuhl genutzt. Das Fenster zum Schlafzimmer stand auf Kipp, die Rollläden wurden hochgeschoben.

Innerhalb der Wohnung wurden mehrere Räume durchsucht. Schränke und Schubladen in allen Räumlichkeiten waren geöffnet und durchwühlt worden.

Nach bisherigen Angaben wurden unter anderem mehrere tausend Euro Bargeld sowie eine Uhrensammlung entwendet. Angaben zur genauen Anzahl und zum Wert der Uhren liegen derzeit noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung am Tatort. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schubertstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02902 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell