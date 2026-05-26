Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunktkontrollen in Geseke

Geseke (ots)

Die Polizeiwache Geseke führte am heutigen Montag gemeinsam mit Kräften der Polizeiwache Warstein einen achtstündigen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Hauptunfallursachen durch. Im Fokus der Kontrollen standen insbesondere die Themen Geschwindigkeit und Ablenkung im Straßenverkehr.

Die Maßnahmen fanden im Bereich der B1 Salzkottener Straße, der Erwitter Straße sowie der Hauptstraße statt. Die eingesetzten Polizeikräfte kontrollierten sowohl uniformiert als auch mit zivilen Einsatzfahrzeugen den fließenden Verkehr.

Im Rahmen des Einsatzes leiteten die Beamtinnen und Beamten zwei Strafverfahren ein. In einem Fall wurde ein Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis festgestellt. Gegen eine weitere Person wurde eine Strafanzeige wegen des Anordnens beziehungsweise Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Zudem wurde in einem Fall die Weiterfahrt untersagt.

Darüber hinaus ahndeten die Einsatzkräfte insgesamt 28 Verkehrsverstöße mit Verwarnungsgeldern beziehungsweise Zahlkarten.

Hierbei handelte es sich unter anderem um Verstöße gegen die Gurtpflicht, Vorfahrtsverstöße, mangelhafte Ladungssicherung, fehlende Dokumente sowie Ablenkung durch die Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt.

Zusätzlich führten die Polizeikräfte zahlreiche verkehrsdidaktische Gespräche mit Verkehrsteilnehmenden. Der überwiegende Teil der Kontrollierten bewertete die Maßnahmen als sinnvoll und zweckmäßig.

Positiv fiel auf, dass bei den aus einem Zivilfahrzeug heraus durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen an drei stark frequentierten Straßen keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt wurden.

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