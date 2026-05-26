Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Hakenkreuz-Graffiti an Soester Schule festgestellt

Soest (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitag, 22. Mai 2026, 13:00 Uhr, bis Montag, 25. Mai 2026, 17:15 Uhr, ein Graffiti mit verfassungswidrigem Inhalt an einem Pavillon der Christian-Rohlfs-Realschule am Paradieser Weg angebracht.

Am Montagnachmittag wurde die Polizei über die Sachbeschädigung informiert. Auf der östlichen Außenseite eines Pavillons im rückwärtigen Bereich des Schulgeländes stellten die eingesetzten Beamten einen schwarzen Schriftzug sowie ein darunter aufgesprühtes Hakenkreuz fest.

Ein Zeuge gab an, dass die Schmierereien am Freitagmittag noch nicht vorhanden gewesen seien. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen derzeit nicht vor.

Die eingesetzten Polizeibeamten machten das Hakenkreuz noch vor Ort unkenntlich. Der Staatsschutz der Polizei Dortmund wurde informiert. Die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie Sachbeschädigung dauern an.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Christian-Rohlfs-Realschule oder des Marquardwegs gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921-91000 oder auf jeder Dienststelle zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell