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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Versuchter Einbruch in Jugendtreff - Polizei sucht Zeugen

Wickede (Ruhr) (ots)

Unbekannte Täter versuchten am frühen Dienstagmorgen (27.05.2026) in einen Jugendtreff an der Viebahnstraße einzubrechen.

Gegen 04:35 Uhr wurde die Polizei zu der Jugendeinrichtung entsandt, nachdem eine eingeschlagene Fensterscheibe festgestellt worden war.

Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten Beschädigungen an mehreren Fenstern feststellen. An einem Fenster auf der westlichen Gebäudeseite war die Scheibe eingeschlagen. Zudem wurden beschädigte und teilweise hochgeschobene Rollläden festgestellt.

Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter nicht in das Gebäude.

Nach einer gemeinsamen Begehung mit einem Verantwortlichen des Jugendtreffs konnte festgestellt werden, dass nichts entwendet wurde.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Viebahnstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02922/91000 zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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