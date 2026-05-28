Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auto auf Pendlerparkplatz aufgebrochen

Werl (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Mercedes Transporter, welcher auf einem Pendlerparkplatz an der Auffahrt zur A445 geparkt war, von unbekannten Tätern aufgebrochen und dabei schwer beschädigt. Aus dem Fahrzeug wurden das Lenkrad und ein kompletter Satz Räder entwendet. Die genaue Schadenshöhe und der Wert des Diebesguts sind bislang nicht bekannt. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Pendlerparkplätze beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02922/91000 zu melden.

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