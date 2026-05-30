Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bewohner stirbt nach Wohnungsbrand

Werl (ots)

In der Nacht von Freitag, 29.05.2026 auf Samstag, 30.05.2026 wurde ein 62-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Walburgisstraße in Werl bei einem Wohnungsbrand tödlich verletzt. Der Bewohner konnte zunächst durch die Feuerwehr schwer verletzt aus der Wohnung gerettet werden, überlebte seine schweren Brandverletzungen nach einem Hubschraubertransport in eine Spezialklinik aber nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die weiteren Bewohner des Hauses konnten nach der Löschung des Brandes in ihre Wohnungen zurückkehren. (MJ)

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