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Polizei Braunschweig

POL-BS: Verwechselte Rufnummer - 89-Jährige wird belästigt

Braunschweig (ots)

19.03.2026

Happyend nach polizeilichem Bemühen

Am Wochenende wandte sich eine 89-jährige Braunschweigerin an die Polizei. Seit rund einem halben Jahr werde sie am Telefon regelmäßig nach einer Flaschenpost gefragt und mitunter arg beschimpft wurde, wenn sie antwortete, davon nichts zu wissen. Es stellte sich heraus, dass ihre seit 50 Jahren bestehende Rufnummer fälschlicherweise bei einer Suchmaschine hinterlegt war und man statt des Kundenservices des Lieferdienstes "Flaschenpost" bei ihr anrief. Eigene Anstrengungen führten bislang nicht dazu, dass die Rufnummer aus dem Internet entfernt wurde. Nachdem die Polizei sowohl den Betreiber der Suchmaschine als auch den Lieferdienst kontaktiert hatte, war die Rufnummer binnen 12 Stunden entfernt.

Am Samstag bedankte sich die Seniorin sichtlich erfreut bei den Polizeibeamten, die für das Ende der Telefon-"Tyrannei" gesorgt hatten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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