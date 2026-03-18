Polizei Braunschweig

POL-BS: Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 für die Polizeiinspektion Braunschweig

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Braunschweig (ots)

Braunschweig, 18.03.2026

Die Polizeiinspektion Braunschweig stellt die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das zurückliegende Jahr 2025 vor.

Ein Pressetext sowie eine Präsentation mit entsprechenden Zahlen und Erläuterungen befinden sich im Anhang.

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