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Polizei Braunschweig

POL-BS: Veröffentlichung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 für die Polizeiinspektion Braunschweig

2 Dokumente

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 18.03.2026

Die Polizeiinspektion Braunschweig stellt die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das zurückliegende Jahr 2025 vor.

Ein Pressetext sowie eine Präsentation mit entsprechenden Zahlen und Erläuterungen befinden sich im Anhang.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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