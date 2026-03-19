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Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Randalierer im Straßenverkehr

Braunschweig (ots)

Lange Straße, 09.03.2026, 15:30 Uhr

Mann geht grundlos Vorbeifahrende an

Vor 10 Tagen wurde die Polizei in den Nachmittagsstunden wegen eines Randalierers gerufen. Ein 29-jähriger Braunschweiger schlug vor dem Kino um sich und ging dabei scheinbar grundlos Personen auf Fahrrädern oder eScootern an. Explizit versuchte er einen eScooter-Fahrer mit der Faust zu schlagen, was durch ein Ausweichen jedoch verhindert werden konnte. Dazu versuchte er gegen ein vorbeifahrendes Rad zu treten, was auch nur um Haaresbreite misslang. Nachdem die Polizei eintraf, wurde das Randalieren des Mannes, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, durch Anlegen der Handfesseln unterbunden. Er wurde in Gewahrsam genommen und muss sich jetzt in zwei Fällen wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr verantworten.

Die Polizei sucht nun nach den zwei Person, die beinahe von dem Mann verletzt wurden. Hinweise dazu nimmt das Polizeikommissariat Mitte unter 0531-476 3115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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