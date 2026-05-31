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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Drei Festnahmen nach mehreren Ladendiebstählen

Anröchte (ots)

Am 30.05.2026 fielen einem Drogeriemarkt in Anröchte nachmittags gegen 14:30 Uhr drei Personen auf, die offensichtlich zahlreiche Artikel entwendet hatten. Nach dem Diebstahl flüchteten die Personen mit einem Pkw zunächt in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später fiel das Fahrzeug bei einem Drogeriemarkt in Warstein auf und entfernte sich dann in Richtung Meschede. In Zusammenarbeit mit der Kreispolizeibehörde des Hochsauerlandkreises konnte das Fahrzeug in Meschede angehalten und kontrolliert werden. Im Fahrzeug konnte Diebesgut im Wert von mindestens 2000 Euro festgestellt werden. Das Diebesgut stammt vermutlich aus mehreren Drogeriefilialen. Die drei Fahrzeuginsassen, die aus dem Raum Duisburg kommen, wurden vorläufig festgenommen und der Polizeiwache in Arnsberg zugeführt. Von dort werden sie dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an. (RS)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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