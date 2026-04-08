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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gebäudebrand mit hohem Sachschaden in Bad Hersfeld

Landkreis Hersfeld - Rotenburg (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Bad Hersfelder Rhönstraße kam es am Dienstag (07.04.), gegen 19.30 Uhr, auf dem Balkon einer Wohnung im 1. Obergeschoss des Gebäudes aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Brandentstehung, welche schließlich auch auf den Dachstuhl des Wohnhauses übergriff. Die Mieter der betroffenen Wohnung waren zum Zeitpunkt der Brandentstehung nicht im Objekt. Durch die Einsatzkräfte konnten alle weiteren Bewohner des Wohnhauses rechtzeitig evakuiert werden. Es kam daher glücklicherweise zu keinerlei Personenschäden. Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte vollständig gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Angaben der Feuerwehr auf schätzungsweise 250.000 Euro. Aufgrund der starken Rauchentwicklung innerhalb des betroffenen Bereiches sind die Bewohner dieser Wohnung für die Nacht in einem Hotel untergekommen. Neben rund sechzig Einsatzkräften der Feuerwehr und zwei Streifen der Polizeistation Bad Hersfeld waren auch fünf Einsatzkräfte des THW zur Sicherung der Wohnung vor Ort. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache, in die auch die Kriminalpolizei eingebunden ist, dauern aktuell noch an.

Führungs- und Lagedienst Osthessen, Mesner, EPHK

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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