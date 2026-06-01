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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Drei Personen nach Einbruch festgenommen

Lippstadt (ots)

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag (28. Mai) in Lippstadt drei mutmaßliche Einbrecher festgenommen.

Ein Zeuge meldete gegen 16:45 Uhr, dass sich drei verdächtige Personen im Garten eines Einfamilienhauses am Delbrücker Weg aufhalten würden. Einsatzkräfte rückten daraufhin sofort zur genannten Adresse aus.

Vor Ort trafen sie auf einen Mann und zwei Frauen, die sie vorläufig festnahmen. Am Haus stellten die Beamten Einbruchspuren und durchwühlte Räume fest. Bei der Durchsuchung der drei Tatverdächtigen fanden sie unter anderem Einbruchwerkzeug und mutmaßliche Beute in Form von zahlreichen Schmuckstücken und Uhren.

In der Nähe des Tatorts wurde zudem ein Fiat Punto gefunden, den die Tatverdächtigen mutmaßlich zuvor benutzt hatten. Das Auto wurde sichergestellt.

Bei den festgenommenen Personen handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um eine 22-jährige Frau, einen 18-jährigen Mann und eine 13-jährige Jugendliche. Alle drei haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Die minderjährige Tatverdächtige wurde in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Gegen die anderen beiden wurde Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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