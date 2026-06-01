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POL-SO: Zwei Zigarettenautomaten gesprengt

POL-SO: Zwei Zigarettenautomaten gesprengt
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Lippstadt / Warstein (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde in Lippstadt und Warstein jeweils nachts ein Zigarettenautomat gesprengt.

Die erste Tat ereignete sich in der Nacht zu Samstag (30. Mai) am Hellinghäuser Weg in Lippstadt. Ein Zeuge hörte gegen 1:50 Uhr einen lauten Knall und sah dann, dass im Bereich der Hausnummern 8 und 9 ein Zigarettenautomat gesprengt wurde.

Auf der Fahrt zum Tatort kamen den alarmierten Einsatzkräften auf der Erwitter Straße zwei Motorroller und ein Crossmotorrad ohne Beleuchtung entgegen, deren Fahrer beim Erblicken des Streifenwagens beschleunigten und in eine Gasse in Richtung der Drost-Rose-Realschule abbogen. Einer der drei stürzte dort und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die weitere Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Roller, der nach dem Sturz zurückgelassen wurde, Anfang Mai als gestohlen gemeldet worden war. Er wurde sichergestellt.

Die drei Männer auf den Fahrzeugen waren nach Zeugenangaben alle zwischen 15 und 17 Jahre alt. Einer trug eine schwarze Jacke, ein anderer einen weißen Pullover.

In der Nacht zu Montag (1. Juni) kam es zu einer weiteren Sprengung in der Straße "Unterm Piusberg" in Warstein. Dort hatten Anwohner gegen 3:20 Uhr einen lauten Knall gehört und im Anschluss festgestellt, dass der Zigarettenautomat im Bereich der Hausnummer 13 gesprengt worden war. Durch die Wucht der Explosion wurde ein Werbeschild auf das Dach eines Hauses geschleudert, wodurch Dachziegel beschädigt wurden.

Die Zeugen hörten, dass mindestens eine Person zu Fuß vom Tatort flüchtete. Eine Personenbeschreibung oder Angabe zur Fluchtrichtung konnten sie nicht machen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in beiden Fällen Zeugen, die Angaben zu den Sprengungen oder möglichen Tatverdächtigen machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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