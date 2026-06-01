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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Beschädigter BMW gesucht

Lippstadt (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Abend des 27.05.26 in der Erwitter Straße in Lippstadt sucht die Polizei ein beschädigtes Fahrzeug. Eine junge Frau hatte gegen 18:50 Uhr beim Einsteigen in ihr Fahrzeug einen geparkten, silbernen BMW in der Erwitter Straße (Höhe Hausnummer 113) beschädigt. Die Frau fuhr zunächst davon, kehrte jedoch dann zurück und stellte fest, dass das Fahrzeug bereits nicht mehr dort stand. Daraufhin informierte sie die Polizei. Der Fahrzeugbesitzer des beschädigten BMWs wird nun gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Lippstadt unter 02941-91000 zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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