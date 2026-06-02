Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht - Fahrer ermittelt

Geseke (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16:40 Uhr kam es auf dem Schmielenbreiterweg zwischen Ehringhausen und Langeneicke zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 64-jähriger Mann aus Lippstadt die Kontrolle über einen weißen Transporter und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß wurden ein Ast des Baumes sowie Fahrzeugteile auf die Fahrbahn geschleudert. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Ein Zeuge beobachtete den Unfall und informierte die Polizei. An der Unfallstelle fanden die eingesetzten Beamten Fahrzeugteile sowie ein Kennzeichen auf. Im Rahmen der Fahndung konnte das mutmaßlich unfallverursachende Fahrzeug kurze Zeit später in Geseke-Langeneicke aufgefunden werden.

Der 64-jährige Fahrer gab gegenüber den Polizeibeamten an, kurz vor dem Unfall einen Schwindelanfall erlitten zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt.

Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf mögliche Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der am Fahrzeug verwendeten Kennzeichen sowie der Eigentumsverhältnisse des Fahrzeugs. Das vor Ort aufgefundene Kennzeichen passte nicht zu dem Bulli. Das Fahrzeug und die angebrachten Kennzeichen wurden daher zur Beweissicherung sichergestellt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie weiterer möglicher Straftaten (Urkundenfälschung) dauern an.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

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