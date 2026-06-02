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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mann zeigt sexuelle Handlung auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Soest (ots)

Am Montagvormittag (01. Juni 2026) wurde die Polizei zu einem Vorfall auf einem Parkplatz im Bereich des Heinsbergplatzes gerufen.

Nach Angaben von Zeugen hielt sich gegen 10:45 Uhr ein bislang unbekannter Mann auf dem Schotterparkplatz vor einer Bäckerei auf.

Dort soll er neben einem geparkten Fahrzeug sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Eine Entblößung habe nach bisherigen Erkenntnissen nicht stattgefunden.

Als eine Zeugin den Mann auf sein Verhalten ansprach, entfernte er sich anschließend von der Örtlichkeit. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - etwa 60 bis 70 Jahre alt
   - kurze graue Haare
   - Brillenträger
   - gepflegtes Erscheinungsbild
   - beige Hose
   - beiges Jackett
   - hellblaues Hemd

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem, ob mögliche Videoaufzeichnungen aus dem Bereich des Parkplatzes zur Verfügung stehen.

Zeugen, die Hinweise auf die beschriebene Person geben können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921 91000 zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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