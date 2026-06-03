Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz zur Verkehrssicherheit in Soest und Oestinghausen

Soest (ots)

Die Polizeiwache Soest hat am gestrigen Dienstag, 2. Juni 2026, einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen mit Personenschaden durchgeführt.

Die Beamten waren sowohl im Stadtgebiet Soest als auch in Lippetal-Oestinghausen im Einsatz. Schwerpunktmäßig wurden Geschwindigkeitsmessungen sowie allgemeine Fahrzeugkontrollen durchgeführt.

Im Bereich der Hultroper Straße in Oestinghausen kontrollierten die Einsatzkräfte die Einhaltung der dort seit Mai 2026 geltenden Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Dabei wurden insgesamt 50 Verwarnungsgelder erhoben und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 68 km/h und lag damit mehr als doppelt so hoch wie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit.

Darüber hinaus wurden in der Märkischen Straße in Soest Kontrollen des Durchgangsverkehrs durchgeführt. Die Örtlichkeit ist der Polizei als Beschwerdeschwerpunkt bekannt. Aufgrund der Sperrung des Senator-Schwartz-Ringes kommt es dort derzeit zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Während des Kontrollzeitraums bestätigten die eingesetzten Kräfte die hohe Anzahl an Durchfahrtsverkehren.

Insgesamt ahndeten die Polizeibeamtinnen und -beamten während des Schwerpunkteinsatzes 98 Verkehrsverstöße und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Die Kreispolizeibehörde Soest wird auch künftig gezielte Verkehrskontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Zahl schwerer Verkehrsunfälle nachhaltig zu reduzieren.

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