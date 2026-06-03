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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mehrere Verkehrsverstöße bei Schwerpunkteinsatz

Lippstadt (ots)

Im Zuge eines Schwerpunkteinsatzes der Polizeiwache Lippstadt zur Bekämpfung der Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle am 02.06.26 wurden insgesamt 35 Verkehrsverstöße festgestellt.

An diversen Mess- und Kontrollstellen in Lippstadt und Geseke mussten 14 Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Weiterhin stellten die eingesetzten Beamten fünf Fahrzeugführer fest, die während der Fahrt ein Handy benutzten und drei weitere, die nicht angeschnallt waren. In Summe wurden während des Einsatzes mehr als 50 Fahrzeuge kontrolliert.

Die Kreispolizeibehörde Soest wird auch zukünftig in unregelmäßigen Abständen Schwerpunkteinsätze durchführen, um die Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle zu bekämpfen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Maximilian Klaus
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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