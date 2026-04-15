Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bio-Öl läuft in die Saale - Polizei ermittelt

Rudolstadt (ots)

Am Dienstag, dem 14.04.2026, erhielt die Polizei die Information, dass sich auf der Saale, auf Höhe des Gewerbegebietes des Ortsteils Volkstedt, ein Ölfilm befände.

Vor Ort konnten die Beamten den Ölfilm tatsächlich feststellen. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass möglicherweise bei Reinigungsarbeiten an einem Silo der dortigen Biodieselanlage, welcher am Neujahrsmorgen gebrannt hatte, Bio-Öl-Reste in die Saale gelangten. Nach Rücksprache mit dem beauftragten Reinigungsunternehmen war vermutlich ein Ablauf verstopft, wodurch das Öl in die Saale einlaufen konnte.

Die Feuerwehr wurde angefordert, um mit einer Ölsperre ein weiteres Ausbreiten zu verhindern.

Ein Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung wurde eingeleitet. Zudem wurde eine Gewässerprobe entnommen, um die genauen Umstände zu klären.

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