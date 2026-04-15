PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bio-Öl läuft in die Saale - Polizei ermittelt

Rudolstadt (ots)

Am Dienstag, dem 14.04.2026, erhielt die Polizei die Information, dass sich auf der Saale, auf Höhe des Gewerbegebietes des Ortsteils Volkstedt, ein Ölfilm befände.

Vor Ort konnten die Beamten den Ölfilm tatsächlich feststellen. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass möglicherweise bei Reinigungsarbeiten an einem Silo der dortigen Biodieselanlage, welcher am Neujahrsmorgen gebrannt hatte, Bio-Öl-Reste in die Saale gelangten. Nach Rücksprache mit dem beauftragten Reinigungsunternehmen war vermutlich ein Ablauf verstopft, wodurch das Öl in die Saale einlaufen konnte.

Die Feuerwehr wurde angefordert, um mit einer Ölsperre ein weiteres Ausbreiten zu verhindern.

Ein Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung wurde eingeleitet. Zudem wurde eine Gewässerprobe entnommen, um die genauen Umstände zu klären.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 09:40

    LPI-SLF: Diebstahl von Kupfer - Zeugen gesucht

    Neustadt an der Orla (ots) - Im Zeitraum vom 10.04.2026 bis 13.04.2026 entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter mehrere Kilogramm Kupferfolie vom Gelände einer Firma in der Straße "In den Grupenäckern" in Neustadt an der Orla. Der Wert der gestohlenen Ware wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wenn Ihnen im genannten Zeitraum etwas aufgefallen ist, das mit der Tat in ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 21:45

    LPI-SLF: Motorrad zieht Bobbycar hinter sich

    Bad Lobenstein (ots) - Am 14.04.2026 gegen 17:30 Uhr befuhren zwei männliche Jugendliche mit ihren motorisierten Zweirädern die Straße Gallenberg in Bad Lobenstein zwischen der Thermalquelle und dem Forsthaus mehrfach auf und ab. Ein Jugendlicher zog ein mit einem Seil befestigtes Bobbycar hinter seiner grüner MZ her. Auf dem Bobbycar saß ein dritter Jugendlicher. Dies wurde auch durch zwei weibliche Jugendliche ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 20:49

    LPI-SLF: Drückjagdbock umgestoßen

    Tegau (ots) - Zwischen dem 01.04.2026 und dem 14.04.2026 begaben sich bislang unbekannte Täter in ein Waldstück zw. Tegau und Rödersdorf, um dort einen aufgestellten Drückjagdbock (Hochsitz) umzustoßen und eine von Kindern errichtete Hütte aus gesammelten Stöcken einzuwerfen. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern der Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.Nr.: 03663-4310 oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren