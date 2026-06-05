Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verdacht der Sachbeschädigung durch Graffiti - Drei Tatverdächtige kontrolliert

Erwitte-Stirpe (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zu Freitag (05.06.2026) drei junge Männer kontrolliert, die im Verdacht stehen, eine Bushaltestelle an der Hauptstraße in Erwitte-Stirpe mit Graffiti besprüht zu haben.

Gegen 00:45 Uhr bemerkten die eingesetzten Beamten während ihrer Streifenfahrt drei dunkel gekleidete Personen an der Bushaltestelle "Sonnengarten" an der Hauptstraße. Als die Polizisten ihren Streifenwagen wendeten, entfernten sich die Personen fußläufig in südliche Richtung. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle wurden die drei Männer überprüft.

Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich um 18-jährige aus Horn-Bad Meinberg, Anröchte und Lippstadt.

Dabei stellten die Beamten an der Kleidung der Kontrollierten verschiedene Farbspuren fest. Zudem wurden bei einem der Tatverdächtigen mehrere rote Markierstifte aufgefunden. Ein weiterer führte Aufkleber mit sich, die der Ultra-Szene eines regionalen Fußballvereins zugeordnet werden konnten.

An der Bushaltestelle selbst wurden frische Graffiti in roter und schwarzer Farbe festgestellt. Darüber hinaus befand sich dort ein entsprechender Aufkleber. Die Beamten nahmen in dem Wartehäuschen zudem deutlichen Sprühfarbengeruch wahr.

Auf einer Sitzbank fanden die Einsatzkräfte eine schwarze Tragetasche mit insgesamt sieben Sprühdosen in den Farben Rot, Weiß und Schwarz sowie einem Paar Handschuhen. Die Gegenstände wurden zur Spurensicherung sichergestellt und asserviert.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung dauern an.

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