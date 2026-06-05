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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Bad Waldliesborn (ots)

Am Donnerstagabend, 4. Juni 2026, kam es gegen 20:30 Uhr auf dem Grünen Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Beckum den Grünen Weg in Fahrtrichtung Berliner Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf ein weiteres davor abgestelltes Fahrzeug geschoben.

Die alarmierten Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Fahrer deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille.

Zeugen hatten zuvor einen lauten Knall wahrgenommen und den Unfall beobachtet. Der Fahrzeugführer blieb nach dem Zusammenstoß an der Unfallstelle und wartete auf das Eintreffen der Polizei.

Der Mann wurde zur Polizeiwache Lippstadt gebracht, wo ihm zur Beweissicherung Blutproben entnommen wurden.

Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt. Zudem wurde ihm das Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge untersagt.

An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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