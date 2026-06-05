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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Fußgängerin von Pedelec-Fahrer gestreift - Polizei sucht Zeugen

Geseke (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht, der sich am Mittwochabend (03.06.2026) gegen 20:30 Uhr am Lindenweg in Geseke ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen ging eine 35-jährige Frau aus Geseke auf dem Gehweg des Lindenwegs in Richtung Bönninghauser Straße.

In Höhe der dortigen Einkaufsmärkte wurde sie von einem von hinten kommenden Pedelec-Fahrer am linken Arm gestreift und dabei leicht verletzt.

Als die Frau den Jugendlichen auf ihre Verletzung aufmerksam machte, soll dieser sie beleidigt haben. Auch ein weiterer Jugendlicher aus einer fünfköpfigen Gruppe, zu der der Pedelec-Fahrer gehört haben soll, habe sich an den verbalen Angriffen beteiligt.

Anschließend entfernte sich die Gruppe in Richtung Bönninghauser Straße, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern oder ihre Personalien zu hinterlassen.

Der mutmaßliche Fahrer des Pedelecs wird wie folgt beschrieben: etwa 16 bis 17 Jahre alt circa 175 bis 180 cm groß kräftige Statur schwarze Sportsonnenbrille kurze Hose helles, offen getragenes Hemd

Ein weiterer Jugendlicher aus der Gruppe wird beschrieben als: etwa 16 bis 17 Jahre alt circa 160 bis 165 cm groß Glatze schwarzes T-Shirt schwarz-weiß karierte kurze Hose hohe weiße Socken schwarze Sneaker

Nach Angaben der Geschädigten hielten sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Personen im Bereich des Lindenwegs auf, die das Geschehen möglicherweise beobachtet haben.

Die Polizei bittet diese Zeugen sowie Personen, die Hinweise zu den beteiligten Jugendlichen geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921 91000 zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht sowie wegen Beleidigung dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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