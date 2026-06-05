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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Drei Pkw von Gebrauchtwagenhandel entwendet

Lippstadt (ots)

In den frühen Morgenstunden des 04.06.26 sind mehrere Fahrzeuge vom Gelände eines Autohändlers in der Beckumer Straße in Lippstadt entwendet worden. Die Täter verschafften sich zwischen 03:00 Uhr und 10:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gelände. Dafür brachen sie das Eingangstor auf und warfen ein Fenster zum Bürogebäude mit einem Stein ein. Anschließend entwendeten sie einen grauen VW Polo, einen schwarzen Mazda CX-5 und einen grauen VW Caddy. Letzterer wurde bei Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich mit ebenfalls entwendeten Kennzeichen aufgefunden und konnte sichergestellt werden. Die Gesamthöhe des Sachschadens und der entwendeten Fahrzeuge ist aktuell noch nicht bekannt. Zeugen, die Angaben zum beschriebenen Diebstahl oder verdächtigen Feststellungen machen können, werden darum gebeten, sich unter 02941-91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden oder die nächstgelegene Polizeiwache aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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