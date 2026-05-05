Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 16-Jähriger flüchtet auf Kleinkraftrad vor Polizeikontrolle

Erfurt (ots)

Montagnachmittag (04.05.2026) flüchtete ein 16-Jähriger in Erfurt vor einer Polizeikontrolle. Der Jugendliche war gegen 16:30 Uhr mit einem Kleinkraftrad in der Martin-Niemöller-Straße unterwegs gewesen und fuhr dabei verbotenerweise auf dem Gehweg. Als Polizisten ihn kontrollieren wollten, beschleunigte er sein Fahrzeug bis zur höchstmöglichen Geschwindigkeit, um zu fliehen. Kurz darauf stellten ihn die Beamten jedoch ohne das Kleinkraftrad wieder in der Martin-Niemöller-Straße fest. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Jugendliche nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Darüber hinaus war das an dem Kleinkraftrad angebrachte Versicherungskennzeichen zuvor von einem anderen Fahrzeug gestohlen worden war. Der 16-Jährige wurde zur Blutentnahme auf eine Dienststelle gebracht und anschließend an seine Eltern übergeben. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren, u. a. wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. (DS)

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