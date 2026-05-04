Polizei Gütersloh

POL-GT: 40-Jähriger verletzt - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Im Zuge einer Veranstaltung "Tanz in den Mai" an der Brockhagener Straße in Brockhagen erlitt ein 40-jähriger Mann aus Halle (Westf.) eine schwere Verletzung. Den Angaben nach befand er sich auf der Tanzfläche, als ein bislang unbekannter Jugendlicher ihn nicht unerheblich im Gesicht verletzte.

Der Jugendliche soll zwischen 16 und 18 Jahre alt sein. Die Tat ereignete sich zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr.

Der 40-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren dazu eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben dazu machen? Wer kann Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben? Diese nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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