Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Drei junge Leute bei Alleinunfall verletzt - Verdacht auf Alkohol

Bad Sassendorf (ots)

Ein 20-jähriger Fahrer eines Opel verursachte in der Nacht zu Samstag, den 06.06.25, gegen 0.45 Uhr, einen Verkehrsunfall. Insgesamt wurden drei Personen verletzt. Das Fahrzeug befuhr zunächst die Straße Oberdorf in nordöstlicher Richtung und bog dann nach rechts auf den Arensweg ab. Dabei kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem am nördlichen Fahrbahnrand geparkten Dacia. Durch die Wucht das Aufpralls wurde dieser Pkw mehrere Meter weit verschoben. Der Opel prallte seinerseits nach rechts von dem Dacia ab, kippte zur Seite und blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer aus Bad Sassendorf schwer aber nicht lebensgefährlich. Er musste zunächst durch Polizeikräfte aus dem Pkw befreit werden. Im Anschluss brachte ihn ein Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. Die beiden jeweils 18-jährigen Beifahrer aus Witten und Welver wurden leicht verletzt. Sie wurden vor Ort durch Rettungskräfte ambulant behandelt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich beim Fahrer Hinweise auf Alkoholeinfluss. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf zirka 30.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf. (lh)

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