PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zusammenstoß zwischen Radfahrer und E-Scooter-Fahrer - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Sonntag, 15.03.2026, gegen 11:30 Uhr, kam es auf dem Deverweg in Papenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem E-Scooter-Fahrer. Ein 66-jähriger Mann befuhr mit seinem Pedelec den rechtsseitigen Radweg in Richtung Kaufland, auf Höhe der Hausnummer 6. Zeitgleich fuhr ein E-Scooter auf demselben Radweg, jedoch in entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, bei dem der 66-Jährige leicht verletzt wurde. Bei dem Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 19.03.2026 – 09:40

    POL-EL: Bad Bentheim - Pkw landet bei Verkehrsunfall in einem Sandhügel - Zeugen gesucht

    Bad Bentheim (ots) - Am Dienstag, 17.03.2026, gegen 20:56 Uhr, ereignete sich auf dem Butterweg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 37-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Der Mann befuhr mit seinem grauen VW Golf den Butterweg in Richtung Nordhorner Weg, als ihm ein unbekannter Pkw-Fahrer mit eingeschaltetem Fernlicht entgegenkam. Durch die Blendung übersah der ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 09:10

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall durch freilaufenden Hund - Notruf durch Smartwatch ausgelöst

    Nordhorn (ots) - Am Mittwoch, 18. März 2026, gegen 15:53 Uhr, kam es auf der Euregiostraße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Besonders: Der Einsatz wurde durch eine Smartwatch ausgelöst, die aufgrund eines Sturzereignisses automatisch einen Alarm absetzte. Da ein Kontakt zum Besitzer zunächst nicht möglich war, wurde ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 08:39

    POL-EL: Twist - Dieseldiebstahl auf Baustelle

    Twist (ots) - Zwischen Dienstag, 17. März 2026, 16:30 Uhr, und Mittwoch, 18. März 2026, 06:45 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Bathorner Straße in Twist zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Gelände und öffneten gewaltsam den Tank einer Planierraupe. Daraus wurden rund 200 Liter Diesel entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren