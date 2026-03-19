Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zusammenstoß zwischen Radfahrer und E-Scooter-Fahrer - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Sonntag, 15.03.2026, gegen 11:30 Uhr, kam es auf dem Deverweg in Papenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einem E-Scooter-Fahrer. Ein 66-jähriger Mann befuhr mit seinem Pedelec den rechtsseitigen Radweg in Richtung Kaufland, auf Höhe der Hausnummer 6. Zeitgleich fuhr ein E-Scooter auf demselben Radweg, jedoch in entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, bei dem der 66-Jährige leicht verletzt wurde. Bei dem Pedelec entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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