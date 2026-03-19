Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall durch freilaufenden Hund - Notruf durch Smartwatch ausgelöst

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch, 18. März 2026, gegen 15:53 Uhr, kam es auf der Euregiostraße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Besonders: Der Einsatz wurde durch eine Smartwatch ausgelöst, die aufgrund eines Sturzereignisses automatisch einen Alarm absetzte. Da ein Kontakt zum Besitzer zunächst nicht möglich war, wurde vorsorglich ein Rettungswagen entsandt. Die Einsatzkräfte trafen gegen 16:09 Uhr vor Ort ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 71-jähriger Hundehalter seinen Pkw am Fahrbahnrand abgestellt und wollte zwei Malteser-Hunde aus dem Fahrzeug holen. Dabei sprang einer der Hunde plötzlich aus dem Auto und lief unmittelbar auf die Fahrbahn der Euregiostraße.

Mehrere Fahrzeuge mussten daraufhin stark abbremsen. Während die ersten Fahrzeuge noch rechtzeitig zum Stillstand kamen, kam es anschließend zu einer Kettenreaktion: Ein 38-jähriger Fahrer eines Skoda Superb fuhr auf einen abbremsenden Opel Astra eines 32-Jährigen auf und schob diesen auf die Mercedes C-Klasse einer 61-Jährigen. Anschließend kollidierte ein 60-jähriger Fahrer eines VW Transporters mit dem Skoda.

Bei dem Unfall wurden der 61-Jährige sowie der 32-Jährige leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden welcher auf mehrere tausend Euro geschätzt wird..

Nach Angaben des Hundehalters war ihm der Hund beim Herausnehmen aus dem Fahrzeug aus den Händen gerutscht und direkt auf die Straße gelaufen.

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