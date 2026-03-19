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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Pkw landet bei Verkehrsunfall in einem Sandhügel - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Dienstag, 17.03.2026, gegen 20:56 Uhr, ereignete sich auf dem Butterweg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 37-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Der Mann befuhr mit seinem grauen VW Golf den Butterweg in Richtung Nordhorner Weg, als ihm ein unbekannter Pkw-Fahrer mit eingeschaltetem Fernlicht entgegenkam. Durch die Blendung übersah der 37-Jährige die bevorstehende Kurve, kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Sandhügel. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort. Am VW Golf entstand ein Frontalschaden von etwa 3.500 Euro. Der bislang unbekannte Täter entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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