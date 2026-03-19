Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Dieseldiebstahl auf Baustelle

Twist (ots)

Zwischen Dienstag, 17. März 2026, 16:30 Uhr, und Mittwoch, 18. März 2026, 06:45 Uhr, kam es auf einer Baustelle an der Bathorner Straße in Twist zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Gelände und öffneten gewaltsam den Tank einer Planierraupe. Daraus wurden rund 200 Liter Diesel entwendet.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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