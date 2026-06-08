Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrerin nach Sturz in Lebensgefahr - Hubschrauberpiloten melden Laser

Erwitte (ots)

Eine 50-jährige Radfahrerin wurde am Sonntagabend (7. Juni) bei einem Verkehrsunfall in Erwitte lebensgefährlich verletzt.

Die Frau aus Erwitte fuhr kurz nach 22 Uhr gemeinsam mit ihrem Ehemann mit dem Fahrrad von Klieve nach Völlinghausen. Kurz nach der Brücke, die am Rastplatz Kliever Mühle über die A44 führt, stürzte sie aus bislang ungeklärter Ursache und verletzte sich schwer. Da ein Notarzt Lebensgefahr nicht ausschließen konnte, wurde die 50-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Weil die Frau mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Ein VU-Team aus Dortmund übernahm die Aufnahme der Unfallstelle.

Im Zusammenhang mit dem Unfall ermittelt die Polizei auch wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Die Piloten des Rettungshubschraubers berichteten, dass sie während des Anfluges auf Erwitte im südlichen Bereich der Stadt Werl einen grünen Laserstrahl am Himmel gesehen hätten. Zu einer konkreten Blendung sei es aber nicht gekommen.

Die Polizei fahndete im genannten Bereich nach möglichen Tatverdächtigen, traf dort aber niemanden an. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

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