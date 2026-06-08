PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrerin nach Sturz in Lebensgefahr - Hubschrauberpiloten melden Laser

Erwitte (ots)

Eine 50-jährige Radfahrerin wurde am Sonntagabend (7. Juni) bei einem Verkehrsunfall in Erwitte lebensgefährlich verletzt.

Die Frau aus Erwitte fuhr kurz nach 22 Uhr gemeinsam mit ihrem Ehemann mit dem Fahrrad von Klieve nach Völlinghausen. Kurz nach der Brücke, die am Rastplatz Kliever Mühle über die A44 führt, stürzte sie aus bislang ungeklärter Ursache und verletzte sich schwer. Da ein Notarzt Lebensgefahr nicht ausschließen konnte, wurde die 50-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Weil die Frau mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Ein VU-Team aus Dortmund übernahm die Aufnahme der Unfallstelle.

Im Zusammenhang mit dem Unfall ermittelt die Polizei auch wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Die Piloten des Rettungshubschraubers berichteten, dass sie während des Anfluges auf Erwitte im südlichen Bereich der Stadt Werl einen grünen Laserstrahl am Himmel gesehen hätten. Zu einer konkreten Blendung sei es aber nicht gekommen.

Die Polizei fahndete im genannten Bereich nach möglichen Tatverdächtigen, traf dort aber niemanden an. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 08:47

    POL-SO: Ladendiebstahl mit anschließender Gefährdung eines Zeugen - Tatverdächtige gestellt

    Soest (ots) - Am Freitagnachmittag (05.06.2026) wurde die Polizei gegen 14:40 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einer Drogeriefiliale an der Brüderstraße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen eine 34-jährige Rumänin aus Netphen sowie ein 23-jähriger Ire aus Siegen mehrere Parfüms und weitere Kosmetikartikel im Gesamtwert von mehreren hundert Euro entwendet ...

    mehr
  • 06.06.2026 – 09:39

    POL-SO: Drei junge Leute bei Alleinunfall verletzt - Verdacht auf Alkohol

    Bad Sassendorf (ots) - Ein 20-jähriger Fahrer eines Opel verursachte in der Nacht zu Samstag, den 06.06.25, gegen 0.45 Uhr, einen Verkehrsunfall. Insgesamt wurden drei Personen verletzt. Das Fahrzeug befuhr zunächst die Straße Oberdorf in nordöstlicher Richtung und bog dann nach rechts auf den Arensweg ab. Dabei kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit ...

    mehr
  • 06.06.2026 – 08:32

    POL-SO: Mehrere Gartenhütten durch Feuer zerstört

    Soest (ots) - Besucher einer Kleingartenanlage am Naugardenring bemerkten am Freitagabend, den 05.06.26, gegen 23.15 Uhr, mehrere brennende Gartenhütten. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr und Polizei eilten umgehend zum Brandort. Insgesamt wurden bei dem Feuer drei Gartenhütten zerstört. Inwieweit der Brand durch anwesende Bewohner der Lauben fahrlässig versursacht wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren