Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Jogger rempelt jungen Radfahrer an und läuft weg

Soest (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Soest, bei dem am Sonntagnachmittag ein elfjähriger Radfahrer verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen.

Der Junge fuhr nach eigenen Angaben kurz nach 15 Uhr auf dem Gehweg entlang des Nottebohmwegs in Richtung Naugardenring. Aus einem Ausgang des Osthofenfriedhofs mit einem Drehkreuz sei dann ein Jogger gekommen und gegen sein Fahrrad gelaufen. Der Elfjährige sei dadurch gestürzt und habe sich unter anderem eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Der bislang unbekannte Jogger sei einfach weitergelaufen, ohne sich um den Jungen zu kümmern.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben. Hinweise werden telefonisch unter 02921/91000 sowie auf jeder Polizeidienststelle entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell