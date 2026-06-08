POL-SO: Mögliche Gefährdete und Geschädigte nach Verfolgungsfahrt gesucht

Soest (ots) - Am vergangenen Freitag, den 05.06.26, kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Lübecker Ring / Windmühlenweg in Soest, bei der ein 12-Jähriger leicht verletzt wurde. Der 12-jährige Radfahrer aus Soest fuhr laut eigenen Angaben bei Grünlicht über die Fußgängerampel und querte den Lübecker Ring in Fahrtrichtung Innenstadt, als ihn plötzlich ein blauer Pkw von der Seite am ...

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