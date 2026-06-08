POL-SO: Mögliche Gefährdete und Geschädigte nach Verfolgungsfahrt gesucht
Geseke (ots)
In der Nacht zu Samstag (6. Juni) kam es zu einer Verfolgungsfahrt von Geseke nach Salzkotten (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6289069). Im Rahmen der weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch den 31-jährigen Autofahrer gefährdet oder geschädigt wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.
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