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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mögliche Gefährdete und Geschädigte nach Verfolgungsfahrt gesucht

Geseke (ots)

In der Nacht zu Samstag (6. Juni) kam es zu einer Verfolgungsfahrt von Geseke nach Salzkotten (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6289069). Im Rahmen der weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch den 31-jährigen Autofahrer gefährdet oder geschädigt wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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