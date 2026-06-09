Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Leichter Verkehrsunfall auf Rüthener Straße - Unfallgegner gesucht

Lippstadt - Bökenförde (ots)

Am 08.06.26 kam es gegen 15:15 Uhr zu einem leichten Verkehrsunfall auf der Rüthener Straße in Lippstadt-Bökenförde. Der Unfallverursacher fuhr dabei mit seinem weißen BMW vom Puisterweg auf die Rüthener Straße, übersah dabei jedoch ein von links kommendes Fahrzeug, welches auf der Rüthener Straße fuhr. Dieses konnte noch im letzten Moment ausweichen und setzte anschließend seine Fahrt fort.

Obwohl er keine Kollision wahrgenommen hatte, stellte der BMW-Fahrer anschließend fest, dass sein Fahrzeug an der Front beschädigt war. Er suchte daraufhin die nächstgelegene Polizeiwache auf.

Die Polizei sucht nun nach dem dunklen Fahrzeug, welches ebenfalls Schäden aufweisen müsste.

Der Fahrer dieses Fahrzeugs wird gebeten, sich unter 02941-91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

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