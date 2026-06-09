Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erneuter Polizeieinsatz gegen polizeibekannte Frau unter Betäubungsmitteleinfluss

Lippstadt (ots)

Am Montagabend (08.06.2026) trafen Einsatzkräfte der Polizei im Bereich des Mediaparks in Lippstadt eine 24-jährige Frau aus Lippstadt an, die im Rahmen einer Fahndung nach einem vorausgegangenen Ladendiebstahl kontrolliert wurde.

Bei der aktuellen Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen kurz zuvor erfolgten Konsum von Betäubungsmitteln. Die Beamten stellten entsprechende Anhaftungen einer mutmaßlich betäubungsmittelverdächtigen Substanz sowie Konsumutensilien sicher. Nach eigenen Angaben hatte die Beschuldigte die Substanz unmittelbar vor der Kontrolle konsumiert.

Zudem ist die 24-jährige tatverdächtig, kurz zuvor an einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Erwitter Straße beteiligt gewesen zu sein.

Ebenfalls am selben Tag war die 24-Jährige in zwei weiteren Sachverhalten wegen des Führens eines E-Scooters unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln polizeilich in Erscheinung getreten. Die entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell