Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sachbeschädigung an Bäumen auf dem Schulgelände der Möhnesee-Schule - Polizei sucht Zeugen

Möhnesee (ots)

Unbekannte Täter haben auf dem Gelände der Möhnesee-Schule in der Hospitalstraße erhebliche Schäden an zwei Bäumen verursacht.

Am Sonntagmorgen (07. Juni 2026) stellte der Hausmeister der Schule fest, dass an zwei Säulenhainbuchen die Rinde großflächig entfernt worden war. Die Bäume befinden sich im Bereich einer Sitzgelegenheit auf dem frei zugänglichen Schulhof. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Rinde an den etwa sieben Meter hohen Bäumen jeweils über eine Länge von rund zwei Metern vollständig abgeschabt. Die entfernte Rinde lag noch am Fuß der Bäume.

Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Samstag, 06. Juni 2026, 09:00 Uhr, und Sonntag, 07. Juni 2026, 09:00 Uhr. Es wird davon ausgegangen, dass die Beschädigungen mit einem messerähnlichen Gegenstand verursacht wurden.

Nach Einschätzung eines Fachbetriebs sind die Bäume aufgrund der Beschädigungen voraussichtlich nicht mehr lebensfähig. Der entstandene Schaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt.

Konkrete Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Möhnesee-Schule gemacht haben, sich bei der Polizei unter 02921 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

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