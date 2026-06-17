Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Temporärer Stromausfall in mehreren Freiburger Stadtteilen und Umlandgemeinden

Freiburg (ots)

Am frühen Dienstagabend, 16.06.2026, war gegen 17:30 Uhr der Strom in mehreren Freiburger Stadtteilen sowie vereinzelten Umlandgemeinden ausgefallen.

Betroffen waren unter anderem Teile der Stadt Freiburg südlich der Dreisam sowie die Gemeinden Horben und Au. Diesbezüglich gingen beim Polizeinotruf eine Vielzahl von Anrufen ein.

Durch den Stromausfall waren auch mehrere Ampelanlagen im Stadtgebiet ausgefallen, weshalb die Polizei teilweise verkehrsregelnde Maßnahmen durchführen musste. Gegen 19:00 Uhr war die Stromversorgung in den betroffenen Gebieten in Freiburg wieder hergestellt.

Laut Energiebetreiber sei ein defektes Kabel für die Störung ursächlich gewesen. Hinweise für eine vorsätzliche Beschädigung liegen derzeit nicht vor.

Wie viele Haushalte von dem Stromausfall tatsächlich betroffen waren, ist nicht bekannt.

ak

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