Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Einbruch in Einzelhandelsdiscounter

Freiburg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft schlug in der Zeit von Samstag, 13.06.2026, 18:10 Uhr bis Montag, 15.06.2026, 08:00 Uhr ein Fenster eines Einzelhandelsdiscounters in der Donaueschinger Straße in Titisee-Neustadt ein und drang in das Objekt ein. Im weiteren Verlauf wurde eine Verbindungstür zum Lagerbereich aufgebrochen und Wertfächer durchsucht. Ob durch die Täterschaft Wertgegenstände entwendet wurden ist Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

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