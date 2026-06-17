Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mutter und Kind mit E-Scooter gestürzt - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Mit dem E-Scooter befuhr am Montag, 15.06.2026 gegen 16.40 Uhr eine 40 Jahre alte Frau zusammen mit ihrer 8-jährigen Tochter, ebenfalls auf dem Trittbrett stehend, die Straße an der Gänsmatt. Bei der Zufahrt zu einem Getränkemarkt übersah sie die Bordsteinkante und die beiden kamen zu Fall. Bei dem Unfall verletzten sich Mutter und Tochter leicht und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Scooter entstand Sachschaden von rund 100 Euro.

md/ce

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