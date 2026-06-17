PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mutter und Kind mit E-Scooter gestürzt - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Mit dem E-Scooter befuhr am Montag, 15.06.2026 gegen 16.40 Uhr eine 40 Jahre alte Frau zusammen mit ihrer 8-jährigen Tochter, ebenfalls auf dem Trittbrett stehend, die Straße an der Gänsmatt. Bei der Zufahrt zu einem Getränkemarkt übersah sie die Bordsteinkante und die beiden kamen zu Fall. Bei dem Unfall verletzten sich Mutter und Tochter leicht und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Scooter entstand Sachschaden von rund 100 Euro.

md/ce

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 11:36

    POL-FR: Freiburg-Mooswald: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 16.06.2026, gegen 8:00 Uhr ereignete sich ein Unfall zwischen zwei Fahrradfahrerinnen im Kreuzungsbereich der Georges-Köhler-Allee und Madisonallee im Freiburger Stadtteil Mooswald. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe eine 24 Jahre alte Radfahrerin die Georges-Köhler-Allee in Richtung Madisonallee befahren und musste an der ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 11:02

    POL-FR: Freiburg- Altstadt: Mann fällt mit Schreckschusswaffe in Innenstadt auf

    Freiburg (ots) - Ein 43 Jahre alter Mann sorgte am Dienstag, 16.06.2026, kurz vor 17:30 Uhr in der Freiburger Innenstadt für einen größeren Polizeieinsatz. Anrufer meldeten zunächst über den Polizeinotruf eine männliche Person, welche mit einer Pistole durch die Innenstadt die Adelhauser Straße entlanglaufen würde. Mehrere Funkstreifenwagen nahmen daraufhin die ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 10:50

    POL-FR: Titisee-Neustadt: Einbruch in Einzelhandelsdiscounter

    Freiburg (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft schlug in der Zeit von Samstag, 13.06.2026, 18:10 Uhr bis Montag, 15.06.2026, 08:00 Uhr ein Fenster eines Einzelhandelsdiscounters in der Donaueschinger Straße in Titisee-Neustadt ein und drang in das Objekt ein. Im weiteren Verlauf wurde eine Verbindungstür zum Lagerbereich aufgebrochen und Wertfächer durchsucht. Ob durch die Täterschaft Wertgegenstände entwendet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren