LPI-NDH: Behältnis fällt von Lkw und behindert den Verkehr

Mühlhausen (ots) - Montagmittag kam es zunächst über Facebook zu einer Bedrohung gegen eine 25-jährige Frau und einen 35-jährigen Mann. Die beiden wurden von einer polizeibekannten 33-jährigen Frau mit Straftaten gegen das Leben bedroht. Hier wurde zunächst noch keine Polizei alarmiert. Erst als die Frau an der Haustür der beiden Geschädigten klopfte, riefen sie über den Polizeinotruf an und baten um Hilfe. Die ...

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