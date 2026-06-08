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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Behältnis fällt von Lkw und behindert den Verkehr

Nordhausen (ots)

Am Montagvormittag befuhr ein Lastkraftwagen den Darrweg. Hierbei löste sich an dem Fahrzeug eine Befestigung, sodass das Fahrzeug eine Werkzeugkiste verlor. Ein nachfolgendes Auto konnte gerade noch so eine Kollision mit der Kiste vermeiden. Der Fahrer notierte sich das Kennzeichen. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen konnten si den Fahrzeugführer ausfindig machen und Überprüfungen durchführen. Hierbei wurde bekannt, dass aufgrund von Korrosion die Werkzeugkiste die Verbindung zum Fahrzeug verlor und abfiel.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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