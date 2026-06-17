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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zusammenstoß zwischen Pkw und 10-jährigem Radfahrer - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Von der Peter-Krauseneck-Straße her näherte sich am Dienstag, 16.06.2026 gegen 11.50 Uhr eine 75 Jahre alte Frau mit ihrem Nissan und beabsichtigte in die Römerstraße einzubiegen. Als sie anfing rechts abzubiegen prallte ein 10-Jähriger Fahrradfahrer an ihr Fahrzeug. Der 10-Jährige befuhr zuvor den parallel verlaufenden Gehweg der Römerstraße und beabsichtigte hinter dem Nissan vorbeizufahren. Es kam zum Zusammenstoß an der hinteren rechten Fahrzeugseite, woraufhin der Junge stürzte. Bei dem Unfall verletzte er sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Ein Helm wurde nicht getragen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Vorderrad-Bremse am Fahrrad nicht funktionsfähig war. Am Nissan entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro, am Fahrrad 100 Euro.

md/ce

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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