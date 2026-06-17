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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Den Fahrradweg "An der Wiese" befuhr am Mittwoch, 17.06.2026 gegen 06.45 Uhr ein 55 Jahre alter Mann mit seinem Rennrad und beabsichtigte an dessen Ende auf die Steghalden einzufahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 75-jährigen Volvo-Fahrers, welcher auf der querenden Tüllinger Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der 55-Jährige auf die Windschutzscheibe aufgeladen wurde und über das Fahrzeugdach hinweg auf die Straße fiel. Dabei verletzte sich der Radfahrer schwer. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Volvo-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 8.000 Euro.

md/ce

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Polizeipräsidium Freiburg
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Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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