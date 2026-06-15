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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Fahrt mit über 1,4 Promille- Blutprobe und Führerscheinsicherstellung folgen

Schwelm (ots)

Mit über 1,4 Promille wurde ein 35-jähriger Schwelmer im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrolliert. Nach ersten Erkenntnissen war der Schwelmer mit seinem PKW der Marke VW am 15. Juni gegen 0:25 Uhr auf der Wilhelmstraße unterwegs. Im Rahmen einer Kontrolle erhärtete sich schnell der Verdacht, dass er erheblich unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Zusätzlich gab es aufmerksame Zeugen, die Hinweise zu seiner Fahrt geben konnten. Ein durchgeführter Test zeigte einen Wert von über 1,4 Promille. Es folgte eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins.

Rückfragen bitte an:

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Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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