Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Nötigung auf Autobahn und Überholen über Sperrfläche - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 16.06.2026, soll es gegen 13:30 Uhr auf der A98 zwischen Bürgerwaldtunnel und der Abfahrt zur B314 zu einer Nötigung im Straßenverkehr gekommen sein. Ein weißer 1er BMW mit Waldshuter Kennzeichen soll einer 32-jährigen VW-Fahrerin über einen längeren Streckenabschnitt sehr dicht aufgefahren sein und Lichthupe gegeben haben. Dieses Verhalten soll auch im einspurigen Bereich bis zur Abfahrt zur B314 fortgesetzt worden sein. Der BWW folgte dem VW auch durch den Kreisverkehr in Richtung Wutöschingen und soll dann über die Sperrfläche und die Abbiegespur zur A98 überholt haben. Der BMW sei mit mehreren jungen Männern besetzt gewesen. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Hinweise auf den BMW-Fahrer geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 283 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

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