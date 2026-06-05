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Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: 14-jähriger Philip R. vermisst - Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Saarbrücken-Burbach (ots)

Seit dem 03.06.2026, ca. 14:15 Uhr, ist der 14-jährige Philip R. vermisst. Dieser hat sich aus seiner Wohngruppe in Saarbrücken-Burbach in unbekannte Richtung entfernt. Er hält sich nach derzeitigen Erkenntnissen im Raum Saarbrücken auf.

Zur Personenbeschreibung: schlanke Statur, ca. 175 cm groß, ca. 60-70 kg schwer, braune Haar. Er trug zuletzt ein helles T-Shirt, eine blaue Hose und schwarze Nike Schuhe. Bei Hinweisen zum Aufenthaltsort oder Sichtmeldungen bitte die PI Saarbrücken-Burbach unter der Telefonnummer 0681/97150 oder jede andere Polizeidienststelle kontaktieren!

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
SBR-BURB- DGL
Heinrich-Barth-Straße 2
66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/97150
E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell

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