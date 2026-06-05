Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
POL-SBR-BURB: 14-jähriger Philip R. vermisst - Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe
Saarbrücken-Burbach (ots)
Seit dem 03.06.2026, ca. 14:15 Uhr, ist der 14-jährige Philip R. vermisst. Dieser hat sich aus seiner Wohngruppe in Saarbrücken-Burbach in unbekannte Richtung entfernt. Er hält sich nach derzeitigen Erkenntnissen im Raum Saarbrücken auf.
Zur Personenbeschreibung: schlanke Statur, ca. 175 cm groß, ca. 60-70 kg schwer, braune Haar. Er trug zuletzt ein helles T-Shirt, eine blaue Hose und schwarze Nike Schuhe. Bei Hinweisen zum Aufenthaltsort oder Sichtmeldungen bitte die PI Saarbrücken-Burbach unter der Telefonnummer 0681/97150 oder jede andere Polizeidienststelle kontaktieren!
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