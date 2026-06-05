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Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Brand in Non-Food-Discounter in Saarbrücken-Malstatt

Saarbrücken-Malstatt (ots)

Am 05.06.2026 wurde in Saarbrücken-Malstatt der Brand eines Non-Food-Discounters im Bereich der B 51, Breite Straße, gemeldet. An der Örtlichkeit konnte festgestellt werden, dass aus dem Inneren des Geschäftes schwarzer Rauch aufstieg. Kunden und Angestellte hatten das Geschäft bereits verlassen. Durch die Berufsfeuerwehr Saarbrücken wurde der Brand unverzüglich gelöscht. Durch die starke Rauchentwicklung wurde auch der über dem Geschäft befindliche Wohntrakt mit 20 Wohnungen stark beeinträchtigt. Das Gebäude wurde durch die Berufsfeuerwehr komplett geräumt und die Anwohner wurden durch die vor Ort befindlichen Rettungskräfte erstversorgt. Insgesamt wurden nach jetzigem Stand 5 Personen durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt und zur Kontrolluntersuchung in die nahegelegenen Krankenhäuser verbracht. Insgesamt waren 110 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei vor Ort am Einsatz beteiligt. Im Bereich Saarbrücken-Malstatt kam es auf der B 51 durch Straßensperrungen über mehrere Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach
SBR-BURB- DGL
Heinrich-Barth-Straße 2
66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/97150
E-Mail: pi-sb-burbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach, übermittelt durch news aktuell

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